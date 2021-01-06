Sergen Yalçın: Böyle bir dönemde bu skoru almak çok önemli

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, " Böyle bir dönemde bu skoru almak çok önemliydi bizim için" dedi.

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