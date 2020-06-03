Turgay Demir: Elneny'nin sezon bitmeden ayrılması da sürpriz olmamalı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, 600 bin Euro'luk alacağı için siyah-beyazlılara ihtar çekmişti. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı. Demir, "Elneny'nin Beşiktaş'la sözleşme yenileme maliyeti 20 milyon Euro, yani ihtimal yok. Sezon bitince zaten ayrılacak, sezon bitmeden ayrılması da sürpriz olmamalı" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca, "2 milyon Euro ve üzeri alan futbolculardan yerli yabancı fark etmeksizin yüzde 30 indirim istenecek" dedi.

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