Mustafa Mandev: Beşiktaş maaş bütçesini 20 milyon Euro bandına indirmeyi planlıyor

Beşiktaş hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Beşiktaş 35 milyon Euro olan maaş bütçesini 20 milyon Euro bandına indirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

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