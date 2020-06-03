Beşiktaş Elneny ile yol ayrımında

Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, 600 bin Euro'luk alacağı için çektiği ihtar sonrasında geri adım atmadı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, "Lig başlayana kadar alacaklarım ödenmezse ayrılırım" mesajını ilettiği öğrenildi.

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