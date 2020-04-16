16 Nisan 2020, Perşembe
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Turgay Demir: Dorukhan Toköz'un Beşiktaş ile başı ağrıyacak
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği haberlerini yalanladı. Konuyu Spor Gündemi programında değerlendiren Turgay Demir, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Belli ki bir sorun var. Dorukhan'ın Beşiktaş ile başı biraz ağrıyacak." dedi.
16.04.2020
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