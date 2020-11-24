24 Kasım 2020, Salı
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Turgay Demir: Diagne ve Ljajic profesyonel destek almalı
Bire Bir Futbol programında Beşiktaş ve Galatasaray'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, iki takımın oyuncuları Adem Ljajic ve Mbaye Diagne için flaş sözler kullandı. Demir, "Diagne aynı Ljajic gibi yetenek sorunu yok. Acemilik sorunu var, disiplin sorunu şiddetle var. Attığı golden sonra kontrolden çıktığı gibi, kaçırdığı golden sonra çok çabuk demoralize oluyor. Diagne ve Ljajic profesyonel yardım almalı, iyi bir doktora gitmeli." dedi.
24.11.2020
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