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Turgay Demir: Beşiktaş Balotelli'yi almadığına bin pişman

Geçtiğimiz transfer döneminde uzun bir süre Beşiktaş ile anılan Mario Balotelli yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Usta gazeteci Turgay Demir, Beşiktaş'ın Balotelli'yi kadrosuna katmadığı için pişman olduğunu belirtti. İşte detaylar...
19.11.2020
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