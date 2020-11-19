Turgay Demir: Beşiktaş Balotelli'yi almadığına bin pişman

Geçtiğimiz transfer döneminde uzun bir süre Beşiktaş ile anılan Mario Balotelli yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Usta gazeteci Turgay Demir, Beşiktaş'ın Balotelli'yi kadrosuna katmadığı için pişman olduğunu belirtti. İşte detaylar...

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