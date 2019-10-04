04 Ekim 2019, Cuma

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Beşiktaş'a son dakika kabusu

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Avrupa arenasında da bekleneni veremiyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti.
04.10.2019

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

Galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile Trabzonspor maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Slovan Bratislava ve Wolverhampton Wanderers'a mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 10 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Taraftarlar Avcı'yı protesto etti

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti.

Wolverhampton Wanderers'ın 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" ve "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.

Bir grup taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

Öte yandan Avcı karşılaşmanın 90+2. dakikasında yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Lens'e protestoyu Vida engelledi

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi.

Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.

Güven Yalçın sakatlandı

Burak Yılmaz'ın yerine ilk 11'de maça başlayan Güven Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısını tamamlayamadı.

Girdiği bir mücadele sonrasında sakatlık geçiren Güven Yalçın, 27. dakikada oyuna devam edemeyeceğini belirterek yerini Umut Nayir'e bıraktı.

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