09 Eylül 2019, Pazartesi
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Transferler Beşiktaş taraftarını mutlu etti mi?
Transfer döneminde kadrosunu N'kodou, Victor Ruiz ve Tylor Boyd gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta taraftarlar yapılan transferlerden memnun mu? Hücum hattındaki boşluk Diaby ile dolar mı? A Spor sordu, Beşiktaş taraftarları yanıtladı. İşte siyah beyazlı taraftarların görüşleri...
09.09.2019
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