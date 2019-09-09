Abdullah Avcı transferleri değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transferler hakkında konuştu. Elneny için o bölgenin doğru oyuncusu diyen tecrübeli teknik adam, N'Koudou içinse yaydan çıkan ok gibi gidiyor ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu sezon transfer edilen oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam transferin son günü takıma katılan Abdoulay Diaby ile ilgili olarak, " Tek ve çift santrafor oynuyor. Kenarda da birbirde de adam eksiltme özelliği var. Hem maliyeti düşük hem iki mevkide oynuyor hem de bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncu." yorumunu yaptı. Abdullah Avcı, Arsenal'den transfer edilen Elneny'nin kendileri için doğru oyuncu olduğunu söyledi. Bu transferi yapmadan önce Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mario Lemina'yı da incelediklerini belirten Avcı, " Lemina ile ilgili bir bilgi akışı yoktu. Orada Mohamed Elneny'i aldık. Sistemi ve o bölgeyi doğru oynayabilecek, Arsenal'de geçen sezon 30 maç oynamış 27 yaşındaki bir oyuncuyu kadroya katmak daha doğru oldu." şeklinde konuştu.

Avcı, yeni transferlerden Tyler Boyd ile ilgili, " Avusturya kampında en fazla hayal kurduran oyuncuydu. Şuanda bir özgüven kaybı yaşıyor. Bir gol veya asiste ihtiyacı var. Onu yaptığı zaman özellikleri devreye girecek." dedi. N'Koudou ile ilgili ilk izleniminin olumlu olduğunu aktaran Abdullah Avcı, "N'Koudou yaydan çıkan bir ok gibi gidiyor. Tottenham'ı gördü. İnanılmaz hızlı bir oyuncu, sonuçlandırmayla ilgili nasıl olacağına bakacağız." diye konuştu.