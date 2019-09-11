Abdullah Avcı Burak konusunda riske girmeyecek

Beşiktaş teknik heyeti, formasına yeniden kavuşmak isteyen Burak Yılmaz için sabırlı davranacak. Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deneyimli futbolcusunu tam olarak iyileşmeden oynatmayacak.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, formasına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. 8 Temmuzda olduğu ameliyatın ardından bir aya yakın süre antrenmanlardan uzak kalan deneyimli futbolcu, Avusturya kampında Udinese ile oynanan maçta tekrar sakatlanmıştı. Pazar günü takıma verilen izinde Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip özel olarak çalışan Burak, hafta içi ise ilk kez yeşil zemine ayak bastı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Burak'ın, Teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede Gazişehir maçında forma giymek istediğini söylediği öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcunun bu talebi karşısında mutlu olan teknik heyetinse buna rağmen sürece temkinli yaklaşacağı öğrenildi. Oyuncusunu Gazişehir maçında oynatarak risk almak istemeyen Abdullah Avcı'nın Burak'ın tam anlamıyla iyileşmesini bekleyeceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a gelen Burak Yılmaz, Siyah-beyaz formayla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetmişti.