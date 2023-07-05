TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Brezilyalı stoper!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Southampton forması giyen Lyanco için resmi teklifte bulundu. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. (BJK spor haberi)
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