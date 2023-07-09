BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu transferinde pürüz çıktı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için Brentford ile anlaşma sağladığı Halil Dervişoğlu'nda pürüz çıktı. Siyah-beyazlılar, oyuncu tarafıyla maaş konusunda henüz anlaşamadı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. (BJK spor haberi)
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