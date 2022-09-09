TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'u bu videoyla açıkladı!
Süper Lig devi Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti. Genç oyuncu, 2026 yılına kadar siyah beyazlı takımın formasını giyecek. Öte yandan Kara Kartal, 22 yaşındaki oyuncuyu bu videoyla duyurdu.
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