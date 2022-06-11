Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Milli sol bek, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Beşiktaş, bu transferden 6.5 milyon Euro bonservis kazanacak. Aynı zamanda sonraki satıştan ise yüzde 20 pay alacak. (BJK SPOR HABERLERİ)
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