Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol ile ilgili olay sözler! "Eleştirilecek bir yanı yok"
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemiyle ilgili flaş ifadelerde bulundu. Kaynar, "Hakemin eleştirilecek bir yanı yok. Yasin Kol, orta sahadaki faule penaltı verse şaşırmayacaktım. O derece yanlış bir hakem" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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