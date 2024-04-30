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Beşiktaş'ta Hansi Flick sesleri!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Alman çalıştırıcı Hansi Flick'e çevirdi. Başkan Hasan Arat, tecrübeli hocayla Almanya'da görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

30 Nisan 2024 | 21:21
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