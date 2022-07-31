TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan Torino'ya doğru!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oluyor. İtalyan kulübü 48 saat içinde siyah beyazlılara 4.5 milyon Euro bonservis bedelini ödeyerek transferi tamamlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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