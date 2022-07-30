Beşiktaş Arthur Masuaku ile anlaşma sağladı!
Beşiktaş transfer haberi: Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Arthur Masuaku'nun kiralık transferi için West Ham United ile anlaşma sağladı.
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