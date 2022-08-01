BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Emirhan İlkhan'ın yerine ilk aday Kerem Atakan Kesgin!
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar Emirhan İlkhan'ın takımdan sürpriz bir şekilde ayrılmasına karşın, Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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