Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı oyuncu Francisco Montero açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda çok iyi performans gösterdiklerini söyleyen Montere, "Belki kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik. Hocamız sahada da sizin gördüğünüz gibi önde oynamamızı, defansın çizgisini öne çıkarmamızı, önde basmamızı, en önemlisi çok yüksek şiddetli bir tempoyla, agresif şekilde oynamamızı istiyor. Bence biz bunu bugün yapabildik, elimizden geldiği kadarıyla hocanın bu isteklerine cevap verebildik. Hocamızın enerjisi çok yüksekti, bu enerjiyi bize de net bir aktarıyor. Sahada da bizim pozitif anlamda onun aktardığı enerjiyi gösterdiğimizi görebilir herkes. Dediğim gibi bu anlamda artı bir değer katıyor kendine ve takımına" dedi.
Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası Montero: Kırmızı olmasaydı...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Montero açıklamalarda bulundu. İspanyol stoper, "Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik" ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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