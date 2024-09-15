Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem eleştirisine Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan cevap!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemini eleştirmişti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Başkan Doğan'a yanıt verdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri
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