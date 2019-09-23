Toroğlu'ndan flaş yorum: Net kırmızı kart!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, "Ljajic'le çarpışıyor hakem. Onu toparlayayım derken, Ljajic hakemi itiyor. İtemezsin ya o zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.