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Toroğlu'ndan flaş yorum: Net kırmızı kart!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu.
23.09.2019

Toroğlu, "Ljajic'le çarpışıyor hakem. Onu toparlayayım derken, Ljajic hakemi itiyor. İtemezsin ya o zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

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