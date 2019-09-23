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Erman Toroğlu'ndan flaş hakem tepkisi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu.
23.09.2019

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Torpille hakem çıktı. Bu hakemlerle yürümez. Bu rezillik. MHK bunları temizlemeli." ifadelerini kullandı.

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