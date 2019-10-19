Toroğlu'ndan flaş Ljajic yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Tuhaf bir maç izliyoruz, maçın kalitesi çok kötü, mücadele eh işte. Ljajic geldiği günden beri formu hiç yukarı çıkmadı." ifadelerini kullandı.