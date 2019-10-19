19 Ekim 2019, Cumartesi
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Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a kırgınım
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi seçimi kazanması durumunda ocak ayında Türk kökenli oyunculara yöneleceklerini söyledi. Fikret Orman ile ilgili de konuşan Çebi "Başkana karşı duygusal kırılma yaşadım" dedi.
19.10.2019
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