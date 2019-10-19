19 Ekim 2019, Cumartesi
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"Bizim perde arkasında bilmediğimiz sorunlar var"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 0-0 biten Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
19.10.2019
Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Takımın saha içi lideri yok. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Hoca formsuz, çaresiz, umutsuz. Elinde bir sihirli değenek yok. Her yolu deniyor ama çırpındıkça batıyor. Takım belki başka futbolculardan kurulu olsaydı Abdullah hoca farklı bir futbol oynatabilirdi. Bizim perde arkasında bilmediğimiz sorunlar var bu çok belli. Abdullah Avcı yoksa bu kadar başarısız olamaz. Takımın özgüveni yok Burak'ta dahil. Futbolcular mutsuz bir defa. Kongre süreci takımı etkiler. Beşiktaş'ın üzerinde kara bulutlar var. Takımın paraya ihtiyacı var. Futbolculara bu garanti verilirse takım ayağa kalkar.
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