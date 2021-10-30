30 Ekim 2021, Cumartesi
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Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Beşiktaş'ın attığı golde ofsayt kararı doğru mu?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Hatayspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların Mehmet Topal2ın ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu o pozisyon hakkında konuştu. Toroğlu, "Beşiktaşlı Montero'nun hamlesi kaleciye engel oluyor. Cüneyt Çakır'ın verdiği karar doğrudur." dedi.
30.10.2021
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