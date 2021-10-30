Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Cüneyt Çakır'a tepki! "Alacağımız puan ya da puanların önüne geçti"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 mağlup olduğu Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Mehmet Topal'ın golünün VAR kararıyla iptal edilmesiyle ilgili "Maalesef verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir" yorumunu yaptı.

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