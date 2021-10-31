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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pjanic'te son durum! Sporting maçına yetişecek mi?

Beşiktaş'ta sakatlık problemleri tekrar baş göstermeye başladı. Siyah beyazlı ekipte, 1-0 kaybedilen Hatayspor maçıyla beraber sakatlık sayısı arttı. Maça ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi 24. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sporting maçına yetişemeyecek oyan yıldız oyuncunun Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı MR'dan sonra belli olacak. Ayrıca A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında Beşiktaş'ın bütün sakatlık yaşayan oyuncuları hakkında bilgi verdi. Dikme, "Batshuayi'nin arka adalesinde sertleşme var. Atiba'nın herhangi bir problemi yok. Pjanic'in bugünkü şartlar içerisinde Sporting maçında oynayacağını sanmıyorum. Josef'in ise oynama ihtimali bulunuyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
31.10.2021
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Pjanic’te son durum! Sporting maçına yetişecek mi? Pjanic'te son durum! Sporting maçına yetişecek mi? 31.10.2021
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