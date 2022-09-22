BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nathan Redmond Beşiktaş'ı ve transfer sürecini anlattı!
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiliz kanat oyuncusu, Süper Lig ve Premier Lig arasındaki farklara değinirken, Beşiktaş'ı ve transfer sürecini de anlattı. İşte o sözler...
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