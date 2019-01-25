25 Ocak 2019, Cuma
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Love Beşiktaş'tan ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavalcı, siyah-beyazlı oyunculardan Quaresma'nın durumunun sorulması üzerine, "Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ancak Vagner Love’ın sözleşmesini feshettik. Kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.
25.01.2019
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