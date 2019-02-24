Taraftara sorduk: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. A spor ekibi olarak sokağa çıktık ve taraftarlara dev derbiyle ilgili görüşlerini sorduk. izliyoruz...