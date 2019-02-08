08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tahkim Quaresma'nın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Quaresma'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı...
08.02.2019

Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin "Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin" 06.02.2019
Turgay Demir: Şenol Güneş geçen hafta istifa etti Turgay Demir: Şenol Güneş geçen hafta istifa etti 06.02.2019
Beşiktaşın genç golcüsünden harika vole! Beşiktaş'ın genç golcüsünden harika vole! 06.02.2019
Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum 05.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Yeni Kartallar imzaladı Yeni Kartal'lar imzaladı 05.02.2019
Fikret Orman: Burakın kaptan olmasını çok isterim Fikret Orman: "Burak'ın kaptan olmasını çok isterim" 05.02.2019
Kartal ara vermedi Kartal ara vermedi 04.02.2019
Kagawadan muhteşem başlangıç Kagawa'dan muhteşem başlangıç 04.02.2019
Shinji Kagawa: Goller rüya gibi oldu Shinji Kagawa: "Goller rüya gibi oldu" 04.02.2019
Beşiktaşın Shinji Kagawa tezahüratı sosyal medyada olay yarattı! Beşiktaş'ın Shinji Kagawa tezahüratı sosyal medyada olay yarattı! 04.02.2019
Beşiktaşlı taraftardan Kagawa için beste Beşiktaşlı taraftardan Kagawa için beste 03.02.2019
Kartal Antalya deplasmanında Kartal Antalya deplasmanında 03.02.2019
Kagawa Beşiktaşta Kagawa Beşiktaş'ta 31.01.2019
Beşiktaş Quaresma ile yollarını ayırıyor! Beşiktaş Quaresma ile yollarını ayırıyor! 27.01.2019
Love Beşiktaştan ayrıldı Love Beşiktaş'tan ayrıldı 25.01.2019
Tolgay Arslan affedilecek mi? Tolgay Arslan affedilecek mi? 25.01.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı!
Galatasaray'da Trabzonspor maçı 11'i şekillendi!
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar
4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş veriyor 2019! Yok böyle rakamlar
Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'nun tesislerinde yangın!
Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör