08 Şubat 2019, Cuma
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Tahkim Quaresma'nın cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Quaresma'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı...
08.02.2019
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