09 Ocak 2021, Cumartesi

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Süper Lig'in en golcüsü Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oynattığı futbolla siyah-beyazlıları hem lig lideri hem de en golcü takım haline getirdi. Beşiktaş, 16 maçta fileleri 37 kez havalandırdı.
09.01.2021
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