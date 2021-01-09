Süper Lig'in en golcüsü Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oynattığı futbolla siyah-beyazlıları hem lig lideri hem de en golcü takım haline getirdi. Beşiktaş, 16 maçta fileleri 37 kez havalandırdı.

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