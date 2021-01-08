08 Ocak 2021, Cuma

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Mario Mandzukic transferinde son durum ne? Canlı yayında duyurdu

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Mario Mandzukic'e 6 aylık sözleşme ve 500 bin Euro şampiyonluk primi teklif etti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
08.01.2021
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