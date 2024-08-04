BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Giovanni van Bronckhorst'tan Süper Kupa sözleri!
Beşiktaş, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri
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