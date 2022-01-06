06 Ocak 2022, Perşembe
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Süper Kupa: Beşiktaş maçı sonrası Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin konuştu!
TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışları sonucunda siyah beyazlılar, kupayı kazanan taraf oldu. Maçın ardından Antalyaspor Futbol Sorumlusu açıklamalarda bulundu. Şahin, karşılaşma sonrasında yaşanan olaylara da değindi. İşte o sözler...
06.01.2022
Nuri Şahin'in açıklamalarından satır başları;
"Beşiktaş'ı ve Önder hocayı tebrik ediyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki, hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim."
"Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Benim için kazanmaktan çok saygı önemlidir. Kazandığında, kaybettiğinde saygı göstermek önemlidir. Beşiktaş'a hiçbir şey söylemiyorum tabii ki ama bu Rosier kalitesinde bir futbolcuya yakışmadı."
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