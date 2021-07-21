21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira transferinde rakip çıktı!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş'ın gündemine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Dikme, Alex Teixeira ile ilgili olarak, "Dubai'den bir takımın, Beşiktaş'a oranla transferde daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamana kadar transferde problem yoktu. Ancak Dubai'den gelen teklif, Beşiktaş'ın sunduğu ücretin iki katı. Bugün itibariyle siyah beyazlılar, bu transferde Dubai ekibine göre biraz daha dezavantajlı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
21.07.2021
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