Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Sergen Yalçın görüşmesinde son durum ne?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler devam ederken, 48 yaşındaki çalıştırıcının siyah-beyazlı kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın teklifi ve Sergen Yalçın'ın talebi arasında fark olduğunu söyledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

ABONE OL