Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a Feyonoord talip oldu!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta bir türlü beklenilen verimi veremeyen Oğuzhan Özyakup hakkında A Spor yorumcusu Haldun Domaç flaş transfer itirafında bulundu. Domaç, "Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup 2.5 milyon euro kazanıyor ve karşılığını veremiyor. Hollanda ekibi Feyonoord Oğuzhan'ı istiyor. Son kararı Sergen Yalçın verecek. " dedi (BJK spor haberleri)

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