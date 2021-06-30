Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın kadrosu Şampiyonlar Ligi için yeterli mi?

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta gündem transferlere çevrildi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, 'Spor Gündemi Transfer' programında flaş açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Beşiktaş'a en az 6 ilk 11 oyuncusu gerekli. Siyah beyazlıların kadrosu Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil." dedi. (BJK spor haberleri) ​

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