17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Olay iddia! "Sporting Beşiktaş'ı Valentin Rosier'i ayarttığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet edecek"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında flaş bir iddiada bulundu. Dindar, "Sporting'in, Beşiktaş'ın Valentin Rosier'i ayarttığı gerekçesiyle konuyu UEFA'ya götüreceği bilgisini aldım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
17.07.2021
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