17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Rachid Ghezzal transferi 24 saat içinde..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın, transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Ghezzal konusunda Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Ghezzal ise Beşiktaş'ta kalmaya sıcak. Leicester'ın da gönlü Beşiktaş'tan yana. Ancak oyuncunun menajeri ortalığı karıştırıyor gibi gözüküyor. Muhtemelen 24 saat içinde Ghezzal transferi konusunda cevap alacağımızı düşünüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
17.07.2021
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