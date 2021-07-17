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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier ile anlaşma tamam! İşte alacağı ücret

Son dakika transfer haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin son bilgileri paylaştı. Dikme, siyah-beyazlıların Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Valentin Rosier ile anlaşma sağladığını ve yönetimin Sporting Lizbon'a yaptığı yeni teklife cevap beklediğini söyledi. (BJK spor haberi)
17.07.2021
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