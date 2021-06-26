26 Haziran 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e 'kulüp bul' denecek!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sabah Sporu programında Beşiktaş gündemine dair son bilgileri aktardı. Dikme, "Adem Ljajic ile ilgili geldiği günden bu yana problemler yaşanıyor. Ljajic, saha içinde istenileni veremedi. Sergen Yalçın, gelecek sezon için Sırp futbolcuyu kadroda düşünmüyor. Maaşı da çok yüksek. O yüzden Adem Ljajic'e 'takım bul' denecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
26.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Samandıra'daki Değişiklikler Neler Olmalı? Mehmet Emin Uluç Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Başkan Erdoğan Yeni Hatay Stadı'nın açılışında konuştu!
- Mehmet Emin Uluç'tan Aziz Yıldırım Ve Ali Koç Değerlendirmesi / Transfer Raporu / 25.06.2021
- Serdar Sarıdağ: "Aziz Yıldırım Belgesiz Konuşmaz" / Son Sayfa / 24.06.2021
- Gürcan Bilgiç: "Ali Koç'un Yerinde Olsam Aziz Yıldırım'a Cevap Vermem, Taraftar Bunu İstemiyor"
- Beşiktaş'ta yıldız isme 'kulüp bul' denecek!
- Volkan Demir:"Fenerbahçe'de Ya İktidarsın Ya Yoksun, Böyle Bir Kültür Oluştu" / A Spor
- Belhanda'nın yeni takımını açıkladı!
- Başkan Ali Koç ve Yönetimi 2019 ve 2020 Yılları İçin İbra Edildi! / A Spor
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?