Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e 'kulüp bul' denecek!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sabah Sporu programında Beşiktaş gündemine dair son bilgileri aktardı. Dikme, "Adem Ljajic ile ilgili geldiği günden bu yana problemler yaşanıyor. Ljajic, saha içinde istenileni veremedi. Sergen Yalçın, gelecek sezon için Sırp futbolcuyu kadroda düşünmüyor. Maaşı da çok yüksek. O yüzden Adem Ljajic'e 'takım bul' denecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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