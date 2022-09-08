Son dakika spor haberleri: Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ta! Adana Demirspor başkanı Murat Sancak açıkladı
Son dakika spor haberi: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu. Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi. Detayları A Spor muhabiri Secan Dikme aktardı...
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