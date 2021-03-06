Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Gol pozisyonunda hakem var"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın golden başka pozisyonu yok. Gol pozisyonunda da hakem var yine, maalesef! Mete Kalkavan FIFA'da olmadı, söylediler olmuyor dediler, burada da olmuyor. İyi bir çocuk ama kötü hakem." ifadelerini kullandı.

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