06 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Gaziantep FK maçı yorumu! "Top direkten dönmese..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Toroğlu, "2-0 gidiyorsun, at sola bitsin maç! Direkten dönmese görürdüm neler olacağını. Futbol öyle bir oyunki her şey değişir. Yakalarsan 3-4 atacaksın çünkü sana acımazlar." dedi. (Bjk spor haberi)
06.03.2021
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