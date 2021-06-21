Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kritik gün! Yönetim ve Sergen Yalçın...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi, haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmelerine devam ediyor. İki tarafın da gün içerisinde birbirine yanıt vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)

ABONE OL